29 Января 2021
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Большое Савино, международный аэропорт Пермь (2017) | Фото: aviaperm.ru

В Перми с 8 февраля возобновляются международные рейсы

С 8 февраля возобновляется международное авиасообщение из Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Решение об этом было принято 28 января на заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обратился к Голиковой и главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой разрешить пермскому аэропорту принимать и отправлять международные авиарейсы.

Глава региона отмечал, что на территории аэропорта соблюдаются все необходимые мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. A "установлением ограничений на международные перевозки нанесен ущерб не только туристическому кластеру, но и другим экономически значимым отраслям Пермского края".

Международные перелеты были прекращены в марте 2020 года в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. После этого были досрочно отменены чартерные перелеты из Перми в Турцию, Тайланд, Вьетнам.

В период пандемии авиакомпании продолжали обращаться в Росавиацию за разрешениями на совершение чартерных и регулярных международных перелетов из Перми. Так, например, в числе последних, 21 декабря 2020 года, такие разрешения получили авиакомпания "Северный ветер" (допуск на рейсы из Перми в Тель-Авив, Израиль), а также в города Фергана, Наманган и Самарканд в Узбекистане. Компания AZUR Air получила допуск на вылет из Перми в Бургас (Болгария) на лето 2021 года.

В настоящее время с учетом санитарной обстановки возобновлено авиасообщение между Россией и Финляндией, Вьетнамом, Индией, Турцией, Катаром, Сербией, Кубой, Японией и рядом других стран. С 8 февраля для прямых перелетов также открываются Греция и Сингапур.

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В Перми с 8 февраля возобновляются международные рейсы

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Теги: международные рейсы, аэропорт Пермь, перелеты



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