Американцы захватили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в Ливии

На американскую авиабазу в Германии секретно доставили захваченный в ходе боев в Ливии российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", пишет британская газета The Times.

ЗРПК принадлежал Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, заявили источники издания.

По их словам, военные США провели операцию по захвату этого зенитного комплекса из опасения, что он может оказаться у контрабандистов оружия и террористов и использоваться против гражданских самолетов.

"Панцирь-С1" в экспортном варианте поставлялись в ОАЭ, откуда и были переданы ЛНА, сообщает Regnum.

В прошлом году стало известно, что командование Военно-воздушных сил США заявило о закупке новых ударных БПЛА MQ-Next. Они призваны заменить модель MQ-9 Reaper ("Жнец") на более современную. Причиной такой реформы стали сбитые над небом Ливии дроны этой модели, уверены западные журналисты.

В ноябре 2019 года новостные сводки сообщили о ликвидации американского БПЛА MQ-9 Reaper в 80 километрах от столицы Триполи — в воздушном пространстве над Тархуной. Контр-адмирал Хайди Берг подтвердил, что летательный аппарат сбили ракетой ЗРПК "Панцирь-С1".

В Пентагоне посчитали, что сбитые дроны могли попасть в руки союзников главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, включая Россию, что позволило бы им завладеть американскими технологиями. Военные не исключили, что после выявления уязвимых точек БПЛА российские инженеры внесут коррективы в программное обеспечение ЗРПК ,"Панцирь-С1", что позволит с легкостью сбивать MQ-9 Reaper. В результате командование ВВС США признало провал "Жнецов" и в срочном порядке приступило к поиску замены.