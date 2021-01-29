В Каменске-Уральском КамАЗ столкнулся с легковушкой. Один человек погиб, еще четверо – пострадали

В Каменске-Уральском произошло ДТП с участием автомашин "КамАЗ 5490-85" и "Лада 217230", в результате которого погибла 18 летняя пассажирка легкового авто и еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Среди них также находилась несовершеннолетняя девушка.

"Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и четверо получили травмы, произошло 28 января 2021 года около 23 часов 30 минут в Каменске-Уральском, на улице Суворова, в районе дома №49", - сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, КамАЗ с полуприцепом двигался по ул. Суворова со стороны ул. Октябрьской в направлении автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган". За рулем находился мужчина 1961 г.р. При повороте налево в сторону автозаправочной станции он не уступил дорогу "Ладе", которая двигалась по встречной полосе, в результате чего произошло столкновение.

Погибшая пассажирка легкового авто находилась на переднем пассажирском сидении. Водитель и еще трое пассажиров (все были пристегнуты) госпитализированы в городскую больницу Каменска-Уральского. Все они являются знакомыми и в вечернее время катались по городу. 18-летний водитель имеет стаж вождения 2 месяца.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели все необходимые процессуальные действия. По факту данного дорожно-транспортного происшествия расследование будет проводиться в рамках уголовного законодательства.