В Перми сотрудники ФСБ изъяли документы в компании, принадлежащей кандидату в мэры

В Перми сотрудники Федеральной службы безопасности нагрянули в компанию "Сатурн-Р", принадлежащую кандидату в главы города Александру Репину, сообщает "Ъ-Прикамье".

Сотрудники ФСБ изъяли в организации документы. По мнению Репина, бумаги могли забрать "в интересах Федеральной налоговой службы".

"Изъять – изъяли, потом, надеюсь, скажут, зачем это было нужно", - цитирует издание Репина.

Напомним, 15 декабря 2020 г. депутаты Пермской городской думы отправили в досрочную отставку тогдашнего главу города Дмитрия Самойлова и избрали временно исполняющего обязанности мэра – Алексея Дёмкина. Экс-градоначальник занял пост бывшего вице-премьера Антона Клепикова. Конкурс по выбору нового мэра Перми состоится в 15.00 18 марта.

Участвует в гонке и Репин. Во время губернаторской кампании предприниматель не сумел пройти муниципальный фильтр для участия в выборах.