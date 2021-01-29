ХК "Автомобилист" потерпел четвертое домашнее поражение подряд

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" потерпел очередное домашнее поражение.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в четверг команда Билла Питерса на родном льду уступила казанскому "Ак Барсу".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У казанцев шайбы забросили Альберт Яруллин, Дмитрий Воронков и экс-игрок "Автомобилиста" Найджел Доус. Екатеринбургские хоккеисты сумели ответить лишь точным броском Степана Хрипунова.

Таким образом "Автомобилист" потерпел уже четвертое домашнее поражение подряд, причем в каждой проигранной встрече команда Питерса пропускала минимум три шайбы. Ранее уральский клуб уступил питерскому СКА (1:3), череповецкой "Северстали" (3:6) и магнитогорскому "Металлургу" (3:5).

Следующий матч подопечные Питерса проведут на выезде - 1 февраля против казахстанского "Барыса".