Василий Лановой скончался от последствий коронавируса

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни от последствий коронавируса.

Как пишет "РГ", смерть актера наступила вечером 28 января.

Напомним, Лановой был госпитализирован в начале января с коронавирусом, накануне состояние артиста ухудшилось, его перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ.

Mash сообщает, что Лановому поставили дренаж в области легких, применяли стимулирующие препараты, повышающие давление, но спасти актера не удалось.

Ранее сообщалось, что вместе с Лановым коронавирусом заразилась и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.