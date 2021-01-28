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Происшествия Москва
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Известного Тик-Токера арестовали по делу о повреждении машины ФСБ на митинге в Москве

Известного Тик-Токера, 18-летнего Константина Лакеева (более известного как Костя Киевский) арестовали по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованного митинга в Москве 23 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

По ее словам, "Kievskyyy" пробудет под стражей до 23 марта текущего года.

Напомним, что по предварительным данным, вместе с блогером подозреваемыми в нападении на автомобиль стали еще 12 человек. Автомобиль с номерами АМР пострадал вечером 23 января напротив здания цирка Никулина на Цветном бульваре. Протестующие блокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, водитель служебного автомобиля лишился глаза. Однако Телеграм-каналы пишут об обратном. В свою очередь сам Костя Киевский заявил об избиении в Следственном комитете - ОНК.

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Известного Тик-Токера арестовали по делу о повреждении машины ФСБ на митинге в Москве

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Теги: Тик-Токер, митинг, автомобиль ФСБ



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