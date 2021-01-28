В Госдуме рассказали о причинах смерти полумиллиона россиян в период пандемии

Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб объяснила, что послужило причиной снижения численности населения страны в период пандемии. Как она рассказала каналу "Дума ТВ", значительную роль в неутешительной статистике сыграли трудности в системе здравоохранения, которые возникли по причине эпидемии.

Напомним, численность населения страны на 1 января 2021 года составила 146,24 млн человек (предварительная оценка Росстата). Это на 510 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

По мнению Бессараб, распространение коронавиусной инфекции сделало невозможным плановый осмотр у специалистов и проведение плановых операций, что наихудшим образом сказалось на смертности в РФ. Более того, пандемия сильно напугала население, из-за чего многие пренебрегали обращением к врачам. Другая часть, если и хотела, то не могла посещать поликлиники и вести здоровый образ жизни: заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе.

"Думаю, это связано с пандемией коронавируса. Я имею в виду не смертность, а последствия от всего воздействия пандемии на наш привычный образ жизни", — отметила депутат, отметив, что рост смертности будет наблюдаться и в других странах.