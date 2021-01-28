В Госдуме рассказали о причинах смерти полумиллиона россиян в период пандемии

29 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В Госдуме рассказали о причинах смерти полумиллиона россиян в период пандемии

Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб объяснила, что послужило причиной снижения численности населения страны в период пандемии. Как она рассказала каналу "Дума ТВ", значительную роль в неутешительной статистике сыграли трудности в системе здравоохранения, которые возникли по причине эпидемии.

Напомним, численность населения страны на 1 января 2021 года составила 146,24 млн человек (предварительная оценка Росстата). Это на 510 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

По мнению Бессараб, распространение коронавиусной инфекции сделало невозможным плановый осмотр у специалистов и проведение плановых операций, что наихудшим образом сказалось на смертности в РФ. Более того, пандемия сильно напугала население, из-за чего многие пренебрегали обращением к врачам. Другая часть, если и хотела, то не могла посещать поликлиники и вести здоровый образ жизни: заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе.

"Думаю, это связано с пандемией коронавируса. Я имею в виду не смертность, а последствия от всего воздействия пандемии на наш привычный образ жизни", — отметила депутат, отметив, что рост смертности будет наблюдаться и в других странах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме рассказали о причинах смерти полумиллиона россиян в период пандемии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: смертность, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети