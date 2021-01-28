Госдума объединится с бундестагом в борьбе за "Северный поток-2"

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил об объединении усилий с комитетом бундестага по экономике и энергетике в борьбе с попытками приостановить строительство газопровода "Северный поток — 2".

По его словам, пока нет никакого давления. Однако уже имеется предложение администрации президента США Джо Байдена приостановить реализацию проекта для повторного обсуждения с союзниками Штатов, в том числе немецкими коллегами и представителями Евросоюза, целесообразность и необходимость завершения строительства.

"Общая позиция - "Северный поток - 2" должен быть достроен, - подчеркивает Завальный. - Он нужен и Германии, и Европе, в том числе для достижения экологических целей как в Германии, так и в Европе, и, что комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта".

До этого Павел Завальный заявлял, что газопровод "Северный поток-2" "обязательно будет достроен", хотя в вопросе и были определенные риски. В это же время американский президент Джозеф Байден сообщил о намерении проанализировать введенные прошлой администрацией ограничительные меры в отношении российского газопровода.

Напомним, США ввели санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2". В санкционный список также внесена базирующаяся в РФ компания "Рустанкер", принадлежащий ей танкер "Сьерра" и танкер "Максим Горький".