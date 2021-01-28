С 1 февраля болельщики смогут присутствовать на играх любимых спортсменов

Власти ХМАО-Югры возвращают болельщика возможность наслаждаться спортом офлайн, но только с 25% заполняемостью трибун. А вот зрительные залы можно заполнить ровно на 50%.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа, соответствующее постановление было подписано главой региона Наталей Комаровой.

"С 1 февраля разрешена организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в целях формирования спортивных сборных команд муниципального, регионального уровня и спортивных сборных команд России при реализации регионального и федерального единых календарных планов с привлечением зрителей не более 25% от общей вместимости зрительских трибун", - сказано в сообщении.

Помимо этого, все, кто работает в сфере культуры также также возобновляют свою деятельность с начала февраля. Среди них как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые граждане. Заполняемость зала – также не более 50%.