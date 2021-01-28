"Такого решения нет": свердловский замминистра здравоохранения опроверг передачу машин скорой помощи Нижнего Тагила в муниципалитеты

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шестин опроверг сведения о передаче списанных из автопарка скорой помощи Нижнего Тагила машин в другие города. Об этом чиновник рассказал Накануне.RU.

"Такого решения на данный момент не принималось. Машины из подстанций, перешедших на аутсорсинг, в конкретные муниципалитеты Свердловской области направлять не будут" , - отметил Шестин.

Ранее об этом нашему изданию заявил пресс – секретарь минздрава Константин Шестаков. Такие же слова озвучивал на встрече с водителем скорой помощи Михаилом Смольниковым губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, что на подстанциях Ленинского и Дзержинского районов города поменяют автомобили 2017 – 2020 годов выпуска на машины прошлого года. Перевод в частные руки автопарков вместе с водителями намечен на 1 февраля 2021 года. Ранее водители выходили на акцию протеста на Театральную площадь Нижнего Тагила. Также один из активистов пикетировал здание мэрии города и добился встречи с губернатором по данному вопросу. Также были инициированы обращения в генеральную прокуратуру и в администрацию президента.