28 Января 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2018) | Фото: ГПН-Хантос

Фестиваль "Дух огня" в Ханты-Мансийске перенесут на конец лета из-за пандемии

Из-за пандемии коронавирусной инфекции, XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который должен был пройти в Ханты-Мансийске, перенесли с марта на август 2021 г. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на заместителя директора концертно-театрального центра "Югра-Классик" Яну Мальцеву.

По ее словам, организаторы рассчитывали провести мероприятие сразу в двух форматах: очном и заочном с 11 по 16 марта. Более того, планировался первый в истории фестиваля конкурс проектов сценариев для участников из стран-членов Арктического совета. Трое победителей смогли бы получить грант на съемки кинофильма по их сценарию.

В этом году на "Духе огня" запланирована традиционная детская программа со специально приглашенным гостем – немецким художником-иллюстратором Виолой Липпман. Тема фестиваля посвящена году Германии в России, а само мероприятие пройдет при сотрудничестве с Институтом имени Гете. Помимо мастер-классов в городах региона, на территории округа будет организована мастерская "Курс на кино" и "Школа гримера". Помимо этого, на площадке фестиваля будет представлена стендовая выставка экспонатов Российского государственного музея Арктики и Антарктики.

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Фестиваль "Дух огня" в Ханты-Мансийске перенесут на конец лета из-за пандемии

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Теги: Дух огня, фестиваль, Ханты-Мансийск, коронавирус



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