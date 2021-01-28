Путин заявил о положительной динамике России в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом в стране дает положительные результаты, благодаря чему пандемия постепенно отступает. Помимо этого, на совещании с членами правительства глава государства отметил, что действия, которые предпринимаются в России против COVID-19 "соответствуют уровню угрозы для граждан".

Так, количество зараженных сокращается, а тех, кто преодолел болезнь, становится все больше. В то же время, Владимир Путин подчеркнул, что ситуация со смертностью удовлетворительная, "если вообще об этом можно говорить в таких категориях" и сравнительно лучше, чем в других странах.

"На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", - отметил президент.

Несмотря на то, что в РФ ситуация с коронавирусом намного лучше, чем во многих европейских странах, по словам главы государства, расслабляться еще рано: необходимо, как и ранее, соблюдать все меры предосторожности и иметь коечный резерв.

Президент обратился к региональным и федеральным чиновникам с требованием продолжать борьбу с пандемией, трезво оценивая ситуацию.

"В целом, что касается борьбы с пандемией, я просил бы вас, как и прежде, работать слаженно - и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день, - сказал Путин. -Мы должны действовать очень аккуратно, помогая гражданам, помогая экономике".