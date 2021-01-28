Путин заявил о положительной динамике России в борьбе с коронавирусом

28 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Владимир Путин на экономическом форуме в Давосе (2021) | Фото: World economic forum

Путин заявил о положительной динамике России в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом в стране дает положительные результаты, благодаря чему пандемия постепенно отступает. Помимо этого, на совещании с членами правительства глава государства отметил, что действия, которые предпринимаются в России против COVID-19 "соответствуют уровню угрозы для граждан".

Так, количество зараженных сокращается, а тех, кто преодолел болезнь, становится все больше. В то же время, Владимир Путин подчеркнул, что ситуация со смертностью удовлетворительная, "если вообще об этом можно говорить в таких категориях" и сравнительно лучше, чем в других странах.

"На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", - отметил президент.

Несмотря на то, что в РФ ситуация с коронавирусом намного лучше, чем во многих европейских странах, по словам главы государства, расслабляться еще рано: необходимо, как и ранее, соблюдать все меры предосторожности и иметь коечный резерв.

Президент обратился к региональным и федеральным чиновникам с требованием продолжать борьбу с пандемией, трезво оценивая ситуацию.

"В целом, что касается борьбы с пандемией, я просил бы вас, как и прежде, работать слаженно - и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день, - сказал Путин. -Мы должны действовать очень аккуратно, помогая гражданам, помогая экономике".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин заявил о положительной динамике России в борьбе с коронавирусом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, коронавирус, пандемия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети