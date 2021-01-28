28 Января 2021
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ДНР, ЛНР, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Андрей Козенко (2018) | Фото: dan-news.info

ДНР и ЛНР распространят гумпрограмму на всех жителей Украины

В Донецке открылся двухдневный форум "Русский Донбасс", на котором будет принята доктрина государственной политики ДНР и ЛНР. Для участия в форуме прибыли несколько депутатов Госдумы, а также главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса будет продолжена и распространена на всех граждан Украины. Она была введена еще в 2017 году, правда, большого размаха так и не приобрела.

Симоньян сообщила, что вчера она провела день в поездках и увиденное только укрепило ее в уверенности, что в Донбассе живут русские, которые верны своим корням.

"Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими. Мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят говорить по-русски, чтобы это право никто не мог оспорить какими-то законами или писульками. И мы обязаны дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть часть огромной великой Родины. И мы обязаны им это обеспечить", - сказала она.

Донецкий историк и политолог Кирилл Черкашин отметил, что сама доктрина "Русский Донбасс" станет ответом на политику Киева, который не собирается учитывать мнение Донбасса. Символично, что Пушилин объявил 2021 год в ДНР годом русской культуры.

К участникам форума записали видеообращение ведущие Дмитрий Куликов, Владимир Соловьев, общественный и политический деятель Александр Проханов.

Украинское издание "Страна" связывает проведение форума с тем, что в Контактной группе по Донбассу Украина не идет на уступки. А на последней встрече вообще стало понятно, что никаких точек соприкосновения нет. Поэтому Россия посылает сигнал, что без шагов навстречу ДНР и ЛНР будут все больше интегрироваться с Россией. Только беспокоит ли это Киев?

Напомним, предыдущие мероприятия в Донбассе (например, интеграционный комитет "Россия-Донбасс") не приводили сами по себе к существенным изменениям и были приурочены к каким-то событиям, которые происходили и без них. Поэтому проведение подобных форумов имеет важное, но пока что чисто символическое значение.

На днях МВД РФ опубликовало статистику, что в 2020 году гражданство РФ получили 409 тыс. граждан Украины. Это на 110 тыс. человек больше, чем годом ранее, но в основном за счет жителей ДНР и ЛНР, которые получили около 300 тыс. паспортов РФ. Число граждан собственно Украины, которые становятся гражданами РФ, увеличивается год от года очень незначительно. Поможет ли этому расширение гумпрограммы, большой вопрос.

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ДНР и ЛНР распространят гумпрограмму на всех жителей Украины

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс



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