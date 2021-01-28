Челябинцы не смогли договориться об установке памятника Александру II. Судьбу монумента решит опрос горожан

В Челябинске прошли общественные обсуждения по вопросу установки памятника Александру II в парке "Алое поле". Рассмотрение вопроса затянулось на полтора часа, однако участники так и не смогли прийти к единому мнению. Поэтому было предложено провести опрос граждан, представители мэрии инициативу поддержали, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, инициаторами установки "Памятника Царю-Освободителю Императору Александру II" выступают Челябинска епархия, общество "Царьград" и исторические сообщества. Его планируют установить осенью 2021 г. на частные пожертвования.

Как рассказал заместитель директора государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" Николай Антипин, Александру II посещал Южный Урал в 1837 г., а его реформы повлияли на развитие города, поэтому этот объект должен быть установлен в городе.

"Фигура Александра II является бесспорной с точки зрения истории и политики. К нему не так много претензий. Он, безусловно, связан с нашим регионом, и безусловно, этот памятник откроет для многих горожан новую страницу истории Челябинска", - подчеркнул он.

С этой позицией не согласилась жительница города Лидия Павловна. По ее словам, 26 летний период царствования Александра II, это период кровопролития, волнений, восстаний, поэтому памятник в Челябинске абсолютно не нужен. Тем более на Алом поле, где располагаются Дворец пионеров и памятник "Орленок".

"Не надо город Челябинск превращать в некрополь. Челябинску нужен архитектурный культурный план. У нас нет архитектурных ансамблей, они должны быть. Женщины Челябинска, дети-подростки в годы Великой Отечественной войны стояли у станков, такого памятника нет", - подчеркнула она.

Против установки памятника на территории Алого поля выступил и урбанист Лев Владов.

"Лично я ничего против персоны Александра II не имею. Вопрос в том, что Александра II имел такое же отношение к Челябинску, как и ко всем российским городам, находившихся в Российской империи. И говорить о том, что он приезжал на Южный Урал в годы своей молодости, это просто смешно. Я не против памятника Александру II где-нибудь в Челябинске. Алое поле существующая ценность, законченная ценность, и ставить памятник – это красть ценность в существующем пространстве", - заявил он.

Некоторые участники слушаний предложили установить памятник царю в других городах области.

"Алое поле никак не подходит для этого строительства. Зачем нагревать общество. Строите храм на северо-западе, но и поставьте его там, он хорошо впишется, поставьте его в Троицке, Увелке", - предложил житель города Челябинска.

"Если вы говорите об исторической справедливости, памятник нужно ставить в Златоусте, где он и был", - добавил другой житель.

Краевед Юрий Латышев и вовсе предложил ввести мораторий на установке любых памятников на пять лет.

"Я три года занимался объектами культурного наследия, в том числе и памятниками. И я прекрасно знаю, в каком они состоянии в Челябинске и области. Они в ужасном состоянии большинство. Сначала давайте посчитаем, что у нас есть, наведем порядок, а потому уже будем думать о новых. За пять лет вполне может быть какие-то вопросы и отпадут. Если рассматривать с точки зрения восстановления исторической справедливости, у нас в области было 30 памятников. Давайте его восстановим, но в Златоусте, где он был. В Челябинске никогда до революции никаких памятников не было. Тем более, что в Челябинске уже есть памятник – храм Александру Невскому, покровителю Александра II. Зачем еще что-то делать", - считает он.

Секретарь Челябинской митрополии Игорь Шестаков заявил, что установка памятника Александру II это не идеологическое решение, а восстановление исторической закономерности.

"Мы говорим о том смысле, который приобретает этот постамент. Вовсе не то, чтобы опровергнуть какие-то вещи, которые написаны в истории. Идея установления памятника Александру II неразрывна связана с восстановлением храма Александра Невского. Для нас постамент Александра II это некая законченность в том, когда храм будет восстановлен, реставрацию храма предполагается закончить в 2023 году. Я не думаю, что потомки нас за это осудят. Для нас это не идеологический прецедент, ни попытка одних на других, пора закончить войну, ну нет уже ни красных, ни белых, ни зеленых, ни синих. Это закрытая страница нашей истории", - заявил он.

Однако многие в зале такую позицию не поддержали.

"Почему памятник Иосифу Сталину не разрешили восстановить на муниципальной земле города Куса, и сказали можете ставить на частной территории. Почему сейчас под памятник, установку которого инициирует РПЦ на частные деньги, мы должны давать нашу муниципальную землю, нарушая архитектурный ансамбль Алого поля", - заявила жительница Галина и пожаловались на плохую организацию слушаний. По ее словам, не все желающие смогли принять участия в общественных обсуждениях. Многих, кто заранее не записался, просто не пустили в зал.

При этом она заявила, что против установки памятника будет создана петиция.

"Даже современники Александра II объективно критично относились к его реформам, и отмена крепостного права не принесла свободу. Читайте историю объективно. Да он исторический деятель, но почему именно сейчас наша городская власть выбрала место и время обсуждения этого вопроса. Курс политический и социально-экономический порочный, и мы в этот момент обсуждаем установку памятника. Да, это и есть гражданская война, а нас призываете к классовому миру. Мы коммунисты выступаем против памятника Александру II, и мы считаем, что, необходимо хотя бы провести референдум, чтобы была объективная точка зрения", - отметил член областного комитета КПРФ Николай Шеремет.

В ответ заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев подчеркнул, что не город устанавливает памятник, это частная инициатива, которая реализуется на частные деньги. После этого чиновник предложил завершить обсуждения и перейти к рассмотрению других вопросов. При этом он поддержал предложение провести интернет-опрос граждан по данному вопросу.