29 Января 2021
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Коллаж, блокировка соцсетей (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: Политика Youtube в отношении российского контента нарушает законодательство РФ

Пользователи YouTube столкнулись с проблемой использования гимна России в видеороликах. Сообщается, что патриотический контент пропадает из выдачи. Более того, видеохостинг начал наказывать за ролики, содержащие российский гимн - доход от рекламы изымается в пользу американской компании Broadcast Music Inc.

Как выяснилось, практика "приватизации" отечественных композиций распространилась на YouTube еще в середине 2020. Тогда стало известно, что права на "Священную войну" и "День Победы", по версии Google, принадлежат американскому лейблу The Orchard Music.

Юрист, специалист по авторскому праву Андрей Макаров в беседе с Накануне.RU назвал эту ситуацию странной.

"Согласно ст.2. Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 3-ФКЗ "О Государственном гимне Российской Федерации", Государственный гимн Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации. Согласно п.6. ст.1259 ГК РФ, государственные символы и знаки не являются объектами авторских прав. Таким образом, государство должно обратить внимание на ситуацию и начать разбирательства", - пояснил он.

Что касается песни "Священная война", то она и вовсе уже перешла в общественное достояние. "Ее авторами являются Александров и Лебедев-Кумач, насколько я помню. С момента смерти последнего из переживших соавторов прошло уже около 75 лет, а значит, песня перешла в общественное достояние, и по закону ее можно использовать без разрешения правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения", - добавил он.

Песня "День Победы" является произведением Тухманов и Харитонова и исключительное право на нее еще действует. "Полагаю, Тухманов должен со своими юристами направить соответствующий запрос в YouTube и попросить объяснений", - отметил эксперт.

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Эксперт: Политика Youtube в отношении российского контента нарушает законодательство РФ

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Теги: Youtube, гимн, авторские права, Андрей Макаров



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