Пассажиры поездов могут заказать доставку еды в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте

Доставка еды для пассажиров АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") теперь доступна в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте. Оформить заказ можно при покупке билетов в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или после – через "Личный кабинет". При покупке билета на сайте, необходимо перейти на старую версию.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ОАО "РЖД", пассажиру достаточно нажать на "Доставка еды к поезду", после чего ему откроется список станций по маршруту движения поезда, на которых доступна услуга доставки. После необходимо выбрать ресторан и еду. В случае, если пассажир захочет разнообразить свой рацион питания, он может оформить заказ сразу на нескольких станциях в разных ресторанах.

При оформлении необходимо указать свои контактные данные и комментарии к заказу (количество персон, наличие аллергии на компоненты и т.д.). При этом должны быть указаны данные именно того человека, кто будет забирать заказ. Во избежание путаницы, при получении заказа нужно предоставить документ, удостоверяющий личность. Оформить возврат заказа можно в разделе "Личный кабинет" на сайте не позднее чем за два часа до прибытия поезда на станцию, указанную в заказе.

Напомним, что доставка еды для пассажиров поезда существует в России с 2019 г. На данный момент такие услуги доступны в 38 ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля, Новосибирска, Краснодара, Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Челябинска, Хабаровска, Саратова, Петрозаводска, Екатеринбурга, Воронежа, Тюмени, Комсомольск-на-Амуре, Сургута, Вологды, Красноярска, Иваново, Владивостока и Уфы.

