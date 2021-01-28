На Ямале матери вменяют многолетнее издевательство над четырьмя приёмными детьми

43-летней матери из Газ-Сале вменяют издевательства над четырьмя приёмными детьми 2010-14 г.р. Её ждёт суд, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, обвиняемая несколько лет грубо обращалась с подопечными, систематически оскорбляя их, подвергая насилию. Под опекой такой матери дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития. Дети изъяты из семьи. Дело ушло в суд.

После того, как о ситуации стало известно, следствие внесло в администрацию Тазовского района представление об устранении нарушений закона – найдены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 человек. Также продолжается расследование дела о халатности органов опеки.