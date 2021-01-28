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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

На Ямале матери вменяют многолетнее издевательство над четырьмя приёмными детьми

43-летней матери из Газ-Сале вменяют издевательства над четырьмя приёмными детьми 2010-14 г.р. Её ждёт суд, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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По версии следствия, обвиняемая несколько лет грубо обращалась с подопечными, систематически оскорбляя их, подвергая насилию. Под опекой такой матери дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития. Дети изъяты из семьи. Дело ушло в суд.

После того, как о ситуации стало известно, следствие внесло в администрацию Тазовского района представление об устранении нарушений закона – найдены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 человек. Также продолжается расследование дела о халатности органов опеки.

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На Ямале матери вменяют многолетнее издевательство над четырьмя приёмными детьми

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Теги: опекун, приёмные дети, истязания



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Ранее 11.08.2020 12:05 Мск На Ямале приёмной матери вменяют многолетнее истязание четырёх детей

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