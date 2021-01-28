28 Января 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2006) | Фото: Накануне.ru

В больницах Ямала зарегистрированы десятки обращений граждан с признаками обморожения

В больницах Ямала с начала года зарегистрированы десятки обращений граждан с признаками обморожения, сообщает "Север Пресс".

В Надымской ЦРБ несколько человек прошли лечение амбулаторно, а в Ноябрьской был случай, когда человека пришлось госпитализировать.

Автономный округ все еще остается во власти сильных морозов - в Салехарде около минус 30 градусов, в Ноябрьске минус 40, а в Коротчаево с утра зафиксировали минус 50 градусов. По прогнозам синоптиков, холода отступят лишь к концу недели.

Медики призывают ямальцев быть внимательнее к своему здоровью, тепло одеваться перед выходом на улицу, а в случае переохлаждения или обморожения обращаться к врачу. Также врачи напоминают, что риск обморожения повышают тесная и влажная одежда и обувь, а также физическое переутомление, голод, длительное неподвижное и неудобное положение и алкогольное опьянение.

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В больницах Ямала зарегистрированы десятки обращений граждан с признаками обморожения

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Теги: обморожения, холода



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