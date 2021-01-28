28 Января 2021
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патроны, оружие (2019) | Фото: В.Н. Горелых

В ближайшие выходные в Москве будут закрыты многие оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать многие оружейные магазины. Отметим, 31 января сторонники Алексея Навального намерены провести новую акцию в его поддержку.

По данным "Интерфакса", сеть "Арсенал" в субботу и воскресенье сеть будет закрыта по распоряжению правоохранительных органов.

Такое же предписание получил магазин "Охотник на Сколковской".

Телеграм-каналы сообщали, что торговля в выходные дни в оружейных магазинах прекращается по требованию Росгвардии. Однако в пресс-службе ведомства сказали, что никаких рекомендаций не направляли.

Ранее прокуратура сообщила о выявлении публикаций с попытками вовлечения людей в массовые беспорядки, а также несанкционированные мероприятия в конце текущей недели.

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В ближайшие выходные в Москве будут закрыты многие оружейные магазины

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Теги: оружейные магазины, москва, росгвардия



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