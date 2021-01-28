28 Января 2021
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Росстат зафиксировал рекордное за 15 лет снижение численности населения

Численность населения страны на 1 января 2021 года составила 146,24 млн человек (предварительная оценка Росстата). Это на 510 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

Хуже сокращение было только в 2005 году – тогда жителей России всего за год стало меньше на 564,5 тыс. человек, передает РБК.

Смертность в январе-ноябре минувшего года составила 1,881 млн человек – это на 13,9% меньше чем за аналогичный период 2019 года. При этом коэффициент смертности за тот же период (январь-ноябрь) вырос к периоду январь-октябрь на 13,6 до 14 умерших на 1 тыс. человек.

Ускорилась естественная убыль: с начала года она составила 574,8 тыс. человек, это в два раза больше, чем в 2019 году.

Избыточная смертность, по которой можно судить о влиянии пандемии, в январе-ноябре 2020 года составила 184,6 тыс. человек (+10,9% к норме).

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Росстат зафиксировал рекордное за 15 лет снижение численности населения

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Теги: росстат, численность населения, статистика, убыль населения, пандемия



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