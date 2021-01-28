28 Января 2021
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Экономика В России Москва
Владимир Путин на экономическом форуме в Давосе (2021) | Фото: World economic forum

Путин рассказал, о чем говорил с иностранным бизнесом на закрытой встрече в Давосе

Владимир Путин рассказал об одной из тем, которую, видимо, накануне особенно часто поднимали иностранные бизнесмены во время общения с российским президентом во время закрытой сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На совещании с правительством президент попросил вице-премьера Юрия Борисова доложить о мерах по поддержке российских производителей, а в конце спросил, существует ли единый уровень в процентном выражении, после которого производство считается локализованным в России. Борисов ответил, что единого уровня нет, для каждой отрасли этот показатель разный.

"В Давосе у меня была встреча с представителями иностранных компаний, в том числе и тех, кто работает в России. Мы добиваемся высокого уровня локализации иностранных компаний. Все правила по локализации должны быть прозрачными и понятными нашим партнерам. Критерии локализации должны быть понятны. Написать можно 70%, а на самом деле там и 25% не будет", - пожаловался Путин и, вероятно, передал те чаяния, которые выразили "иностранные партнеры".

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Путин рассказал, о чем говорил с иностранным бизнесом на закрытой встрече в Давосе

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Теги: владимир путин, форум в давосе, локализация



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