28 Января 2021
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Уралкалий (2016) | Фото: uralkali.com

«Уралкалий» начинает реализацию ESG-стратегии

ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA), один из ведущих мировых производителей калия, сообщает о начале реализации ESG-стратегии на период до 2025 года, передает корреспондент Накануне.RU

Новая ESG-стратегия была утверждена Советом директоров «Уралкалия». До принятия ESG-стратегии Компания руководствовалась «Дорожной картой устойчивого развития на 2020-2021 годы».

В основе стратегии лежат семь фундаментальных ESG-направлений, на протяжении многих лет существенно влияющих на бизнес-стратегию «Уралкалия». В рамках новой стратегии Компания утвердила три дополнительных ESG-направления - изменение климата, устойчивое сельское хозяйство, а также ответственное управление закупками и поставками.

В соответствии с новыми стратегическими направлениями деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, "Уралкалий" продолжит активно поддерживать и продвигать следующие цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН), а также будет реализовывать следующие основные инициативы.

ЦУР 2: Ликвидация голода. Речь о проведении образовательных программ по повышению уровня сельскохозяйственной грамотности и эффективному использованию калийных удобрений для более чем 20 000 фермеров в ключевых регионах потребления.

ЦУР 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства. В этом направлении пройдет разработка Кодекса деловой этики поставщика и внедрение предусмотренных Кодексом процедур.

ЦУР 13: Борьба с изменением климата. Предполагается разработка системы углеродного менеджмента в 2021 году. Сокращение выбросов парниковых газов и постановка научно обоснованных целей по сокращению выбросов.

Виталий Лаук, Генеральный директор ПАО «Уралкалий», отмечает: "В рамках пятилетней стратегии устойчивого развития мы сфокусируем внимание на проблеме изменения климата, развитии устойчивого сельского хозяйства, а также на организации ответственного управления закупками и поставками. Пандемия COVID-19 усугубила социально-экономическую ситуацию, вызванную глобальным потеплением и усилением голода во многих странах мира. Наш вклад в решение этих актуальных вопросов станет основой бизнес-стратегии и приоритетом «Уралкалия» на ближайшие годы".

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«Уралкалий» начинает реализацию ESG-стратегии

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Теги: уралкалий, ESG-стратегия, устойчивое развитие, виталий лаук



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