Прокуратура проверит обстоятельства пожара в двухэтажке в Сургуте

Прокуратура Сургута организовала проверку по факту сегодняшнего пожара в двухэтажном многоквартирном доме по ул. Березовской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники ведомства проверят соблюдение требований противопожарного законодательства в жилом доме, а также установят все причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудникам прокуратуры также предстоит определить степень ответственности виновных лиц.

Помимо этого, будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, обеспечению помощи пострадавших жильем. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.