28 Января 2021
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Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot;, медицинская маска, медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

За 11 месяцев правительству надо "трудоустроить" 1 миллион россиян - Минтруд

Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании президента с правительством. "В декабре 5,9% безработица составила, в августе она была 6,4%. 4,4 млн человек сейчас составляет безработица, 2,5 млн состоят на учете по безработице", - рассказал глава ведомства.

Он напомнил, что перед правительством стоит задача до конца 2021 года вернуть занятость на докризисный уровень, это значит, что надо трудоустроить еще 1 млн граждан.

По словам Котякова, для каждого региона составлен отдельный план по восстановлению безработицы с учетом местных условий, а также составлен потрет безработного по каждому региону. Так, в Челябинской области готовится соглашение со строительными компаниями, которые столкнулись с дефицитом кадров, область готовит необходимых специалистов.

В целом по России бюджетом заложен 21 млрд руб. на меры по восстановлению занятости.

"Предлагаем расширить программу переобучения и субсидировать найм. Потребность в переобучении очень высока. Больше всего трудностей у граждан без специального образования – 60% безработных не имеют не высшего, ни среднего специального образования. Мы предлагаем сформировать образовательные программы под запрос рынка труда. Это позволит подготовить дополнительно 54 тыс. человек. Субсидирование найма – это точечная мера. Предлагаем выделять три МРОТ работодателю при трудоустройстве граждан. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства, следующий транш – через три месяца и еще один – еще через три месяца. Это позволит трудоустроить более 220 тыс. граждан", - рассказал министр.

Владимир Путин одобрил этот план.

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За 11 месяцев правительству надо "трудоустроить" 1 миллион россиян - Минтруд

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Теги: безработица, антон котяков, трудоустройство



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