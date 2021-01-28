28 Января 2021
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Происшествия В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Настоящее Время, скриншот видео

Суд признал арест Навального законным

Московский областной суд признал законным арест оппозиционера Алексея Навального, передает РИА Новости.

Ранее защита Навального подала апелляцию на решение Химкинского городского суда.

Напомним, блогера задержали 17 января после прилета из Германии в аэропорту Шереметьево. После этого Навальный был арестован на 30 суток, он находится в СИЗО. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера по делу "Ив Роше".

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Суд признал арест Навального законным

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Теги: алексей навальный, арест



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