Суд признал арест Навального законным

Московский областной суд признал законным арест оппозиционера Алексея Навального, передает РИА Новости.

Ранее защита Навального подала апелляцию на решение Химкинского городского суда.

Напомним, блогера задержали 17 января после прилета из Германии в аэропорту Шереметьево. После этого Навальный был арестован на 30 суток, он находится в СИЗО. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера по делу "Ив Роше".