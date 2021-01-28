28 Января 2021
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Александр Некрасов (2021) | Фото: yanao.ru

Заместителем главы департамента экономики назначен чиновник из Екатеринбурга

Заместителем директора департамента – начальником управления стратегического планирования департамента экономики Ямала стал Александр Некрасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В окружном правительстве он будет работать над новой стратегией социально-экономического развития региона, модернизацией системы управления государственными программами, актуализацией стратегий социально-экономического развития муниципальных образований округа.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

До назначения на должность в правительство автономного округа Некрасов полтора года работал в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области. До этого - 10 лет в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук.

Александр Некрасов победил во Всероссийском конкурсе "Лидеры России" по треку "Наука" в 2020 году и получил возможность бесплатного обучения в школе управления "Сколково" по программе "Лидеры научно-технического прорыва".

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Заместителем главы департамента экономики назначен чиновник из Екатеринбурга

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Теги: Александр Некрасов, назначение, департамент экономики



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