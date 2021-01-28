28 Января 2021
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вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Голикова высказалась резко против ковид-паспортов: "Это вызывает раздражение граждан"

В России к сегодняшнему дню произведено более 8,2 млн доз вакцины от коронавируса, рассказала сегодня на совещании президента с правительством вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в медучреждения поставлены пока только 2,7 млн доз вакцины. "В первом квартале для вакцинации будет доступно около 17 млн доз вакцины. Всего сегодня произведено 8,2 млн доз. Для вакцинации направлено почти 2,7 млн доз. Работаем с колес. Такая разница между производством и поставками объясняется необходимостью контроля качества", - сообщила Голикова.

Она также рассказала о ходе собственно вакцинации: "Вакцинация нужна для того, чтобы прервать распространение инфекции. Мы понимаем, что отдельные недоработки при такой масштабной работе могут быть. Запись на вакцинацию организована в тестовом режиме на госуслугах. Там же организована обратная связь, граждане могут направить жалобы на вакцинацию. Число прививочных пунктов сейчас – 3098. За последние сутки открылось 122".

Голикова резко раскритиковала идею о введении так называемых ковидных паспортов: "В соответствии с законом единственным документом, который сегодня выдается в РФ, это сертификат привитого гражданина. Неважно, о какой прививке идет речь. ВОЗ не рекомендует вводить ковид-паспорта для международных поездок. Я хочу обратить внимание глав регионов на вредность введения дополнительных документов. Это вызывает раздражение граждан, они формулируют вакцинацию как принудительный процесс. В то же время ВОЗ работает над международным цифровым сертификатом вакцинации".

Владимир Путин поблагодарил Голикову и заметил, что "пандемия действительно постепенно отступает, количество заболевших уменьшается".

"По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще можно так говорить об этой категории. На 100 тыс. населения у нас 12 заболевших. Это в 4 раза меньше, чем во многих европейских странах. Но я хочу обратить внимание, что расслабляться преждевременно", - заметил президент.

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Голикова высказалась резко против ковид-паспортов: "Это вызывает раздражение граждан"

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Теги: вакцинация, ковидные паспорта, татьяна голикова



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