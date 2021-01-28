"В России будут качать вдолгую" – Лукашенко о протестах в соседней стране

Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с силовиками высказался о протестных акциях в России.

Он считает, что зарубежным силам Белоруссия нужна была "как трамплин для атаки на Российскую Федерацию".

"Отличие между белорусскими событиями и российскими - вот увидите - их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно", - заявил Александр Лукашенко.