28 Января 2021
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Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

"В России будут качать вдолгую" – Лукашенко о протестах в соседней стране

Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с силовиками высказался о протестных акциях в России.

Он считает, что зарубежным силам Белоруссия нужна была "как трамплин для атаки на Российскую Федерацию".

"Отличие между белорусскими событиями и российскими - вот увидите - их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно", - заявил Александр Лукашенко.

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"В России будут качать вдолгую" – Лукашенко о протестах в соседней стране

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Теги: александр лукашенко, протесты в россии, протесты в белоруссии



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