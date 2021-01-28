28 Января 2021
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Общество Свердловская область
(2006) | Фото: www.yerevantravel.ru

"Уральские авиалинии" возвращают чартерные рейсы за рубеж

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет чартерные рейсы за границу. Первая страна в списке - Армения, однако уже рассматривается возможность перелета в Беларусь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, рейсы по маршруту Екатеринбург - Ереван - Екатеринбург будут осуществляться по субботам, начиная с 6 февраля. Стоимость билета в одну сторону - 11 тыс. 7 руб. Путешествия открыты только для тех граждан, у которых есть разрешение на въезд.

При этом, все пассажиры перед полетом должны сдать тест на COVID-19 и загрузить результат в приложение "Путешествую без COVID-19". Вернуться обратно в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по ПП РФ № 635. Авиакомпания рекомендует ознакомьтесь перед полетом с действующими ограничениями на путешествия за рубеж.

Напомним, что вылеты за границу "Уральские авиалинии" закрыли 27 марта прошлого года. Тем временем, власти Армении продлили введенный для борьбы с COVID-19 карантин до 11 июля. Прежние сроки истекли 11 января. Иностранным гражданам разрешается въезжать в страну не только воздушным транспортом, но и через наземные пропускные пункты. Для этого необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

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"Уральские авиалинии" возвращают чартерные рейсы за рубеж

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Теги: уральские авиалинии, чартерные рейсы



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