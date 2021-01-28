У 17% бессимптомных пациентов с COVID-19 антитела не вырабатываются

У 17% бессимптомных пациентов с COVID-19 антитела не вырабатываются, это показали исследования.

Как передает РИА Новости, об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В конце июня в журнале Nature была опубликована статья китайских ученых о том, что иммунитет у переболевших коронавирусом в легкой форме держится гораздо меньше, антител выделяется тоже меньше. "Уровни антител снижались гораздо быстрее у людей, у которых никогда не было симптомов. У 40% из них не было обнаруживаемых антител через восемь недель после выздоровления, по сравнению с 13% пациентов с симптомами", - цитирует отчет "Комсомольская правда".

В среднем, антитела у такой группы пациентов исчезают через пару недель. Также ученые отмечают, что до 40% бессимптомных пациентов вообще не имеют антител.