Пермский государственный университет оштрафован за "ковидные" нарушения

Пермский государственный университет оштрафован на 100 тыс. руб. по решению Дзержинского районного суда Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, размещенной на сайте суда - университет нарушил противоэпидемические меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. В частности, не соблюдались условия для гигиенической обработки рук, температурный контроль проходили не все посетители корпусов, а студенты не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, постоянного контроля за использованием средств индивидуальной защиты в вузе также не было.

Юрист, представляющий интересы вуза в суде с протоколом о правонарушении согласился, но отметил, что в основном противоэпидемические меры университет соблюдает: студентам выдают маски, также стоят урны для сбора масок и перчаток.

Отметим, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.