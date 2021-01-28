Китай не будет присоединяться к СНВ-3 и продолжит наращивать свои ядерные силы

Китай, наблюдая за ядерной гонкой России и США, ведёт себя подобно затаившемуся тигру. Пекин не намерен участвовать в международных договорах по стратегическим ядерным вооружениям и наращивает количество боеголовок и развивает средства их доставки.

На 2020 год 90% всего мирового ядерного арсенала — это запасы США и России. Если говорить конкретно, то Москва владеет более чем 6000 ядерных боеголовок, Вашингтон — приблизительно 5800. У Китая боеголовок чуть более трёх сотен и он придерживается принципа "борьбы двух тигров" в ядерной сфере. До тех пор, пока у США и России арсенал в 20 раз больше китайского, Пекин не собирается брать на себя какие-либо обязательства, об этом сообщает агентство Infox.

В настоящее время китайские вооружённые силы располагают шестнадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами "Дунфэн-41", способными доставить по нескольку боеголовок до любой точки США. Ракеты морского базирования "Цзюлан-2" достают лишь до западного побережья Соединённых Штатов. Ведутся работы над более мощной ракетой "Цзюлан-3" (морским аналогом "Дунфэн-41"), но подробностей её испытаний практически нет. Тем не менее, американские аналитики опасаются, что к 2025 году у Китая будет уже сотня ракет, простреливающих всю территорию США, а "Цзюлан-3" удастся успешно развернуть на подводных лодках нового поколения.