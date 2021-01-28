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Общество За рубежом
египет шарм-эль-шейх аэропорт (2011) | Фото: Накануне.ru

Российские эксперты вновь начали проверку аэропортов египетских курортов

Российские эксперты по авиационной безопасности начали проверку аэропортов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх в рамках планов по возобновлению прямого авиасообщения. Об этом сообщила газета Akhbar el-Youm.

Источники в министерстве гражданской авиации Египта заявили изданию, что меры безопасности в аэропортах соответствуют международным стандартам.

В январе прошлого года египетские СМИ также сообщали, что российская делегация начала инспекционную поездку по международным аэропортам Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Эксперты в авиаотрасли прогнозировали, что если эти проверки действительно окажутся финальными, первые рейсы на курорты Египта отправятся в конце апреля-начале мая 2020 года. Однако этого так и не произошло, на ситуацию повлияла, в том числе, и пандемия коронавируса.

Авиасообщение было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

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Российские эксперты вновь начали проверку аэропортов египетских курортов

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Теги: египет, курорты, авиасообщение, аэропорты



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