На Южном Урале экс-глава поселения подозревается в превышении должностных полномочий

В Челябинской области бывший глава Архангельского сельского поселения Сосновского района подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2015 г. подозреваемый знал об отсутствии у граждан прав пользования земельными участками, но осуществил выдачу им фиктивных выписок из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования тремя земельными участками на территории сельского поселения.

В дальнейшем они зарегистрировали права собственности на них. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Следователи инициировали вопрос о возврате земельных участков в муниципальную собственность.