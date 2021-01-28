28 Января 2021
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уралкалий, вывеска, табличка, предприятие (2019) | Фото:Global Look Press

Уралкалий будет добиваться разрешения на обжалование решения Высокого суда по иску к администраторам Force India

Судебное разбирательство было возбуждено против Джеффри Роули и Джейсона Бейкера из FRP Advisory, которые совместно руководили продажей команды Force India Formula One - процесс, который ПАО «Уралкалий» («Уралкалий»), одна из крупнейших в мире компаний по производству удобрений, считал некорректным. вводящие в заблуждение и небрежные. Сегодня Высокий суд вынес решение об отклонении этих исков.

Хотя «Уралкалий» разочарован решением суда первой инстанции, он рад, что суд подтвердил ряд его предыдущих заявлений, в том числе тот факт, что заявка «Уралкалия» на активы команды Force India Formula One была выше, чем выигравшая заявка, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

"Уралкалий" намерен получить разрешение на обжалование вынесенного сегодня решения и продолжить защиту своих прав в соответствии с применимыми юридическими процедурами.

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Уралкалий будет добиваться разрешения на обжалование решения Высокого суда по иску к администраторам Force India

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Теги: уралкалий, высокий суд лондона, Force India



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