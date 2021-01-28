28 Января 2021
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криминал преступление камера ивс изолятор тюрьма сизо (2008) | Фото: oops.zp.ua

Тик-токер Костя Киевский заявил об избиении в Следственном комитете - ОНК

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Марина Литвинович рассказала о посещении в ИВС тик-токера, задержанного во время акции 23 января в столице. Речь о 18-летнем Константине Лакееве (более известном как Костя Киевский), его подозревают в том, что он, якобы, бил ногами машину со спецномерами.

"В изоляторе на Петровке-38 так же сейчас находится тик-токер Константин Лакеев 2002 года рождения. Его обвиняют в том, что он бил ногами машину со спецномерами. Привезли его туда сегодня ночью. Две предыдущие ночи он спал "на стуле в следственном комитете", где его почти беспрерывно допрашивали. Его не кормили почти двое суток, еду ему приносил его адвокат. При задержании его побили, но следов не осталось. Он содержится в камере с человеком, ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы и обвиняемым сейчас в тяжком преступлении по ст. 161.Это нарушает ст.33 закона о содержании по стражей и мы потребовали рассадить их, а также выдать тапочки и зубную щетку", - написала Литвинович на своей странице в Facebook.

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Тик-токер Костя Киевский заявил об избиении в Следственном комитете - ОНК

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Теги: тик-токер, константин лакеев, следственный комитет, изолятор



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