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Общество Свердловская область
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

В Свердловской области начали ставить "ЭпиВакКорону" на следующий день после поступления

В Свердловской области начали делать прививки новой вакциной против коронавируса "ЭпиВакКорона", первая партия которой 27 января поступила в регион.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, по словам врачей, важны более мягкие условия хранения этой вакцины – от 2 до 8 градусов, а также однодозовость компонента – нет необходимости собирать пациентов группами.

Как рассказал заместитель главного врача Свердловской областной больницы №2 Андрей Горбунов, рекомендации для тех, кто ставит "ЭпиВакКорону" такие же, как и для тех, кто будет прививаться вакциной "Спутник V".

вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"(2021)|Фото: ДИП

"За три дня до и три дня после ограничить прием алкоголя, физические нагрузки, водные процедуры. Мочить место вакцинации после прививки в течение трех дней также не рекомендуется", - пояснил медик.

Напомним, ранее свердловский вице-губернатор Павел Креков заявлял, что ни о какой остановке вакцинации в регионе не может идти и речи.

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В Свердловской области начали ставить "ЭпиВакКорону" на следующий день после поступления

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Теги: ЭпиВакКорона, вакцина, прививки, Свердловская область



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