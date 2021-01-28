28 Января 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале высокопоставленному экологу вменяют получение взятки

В Ноябрьске замглавы окружного филиала "Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО" подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По данным следствия, преступления совершены ы 2019-20 гг. в Ноябрьске. Подозреваемый "работал" в пользу компании, у которой с юрлицом заключён договор на выполнение рекультивации земель, переработку нефтешлама и обустройство кустовых площадок на месторождениях нефти и газа. Злоумышленник получил через посредников взятки от генерального директора "СеверАвтоТранс". В ответ он должен был пролоббировать положительный результат по протоколам испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от их сжигания и передачи отходов на утилизацию.

Дела возбуждены против замглавы центра, руководителя компании, якобы давшего взятку, а также двух предполагаемых посредников. Всем грозит арест.

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На Ямале высокопоставленному экологу вменяют получение взятки

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Теги: Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу, взятка



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