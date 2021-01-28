Навальный систематически нарушал условия испытательного срока еще до госпитализации - ФСИН

В Федеральной службе исполнения наказаний пояснили, как именно Алексей Навальный нарушал режим испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше".

В службе считают, что оппозиционер еще до госпитализации нарушал режим, поэтому ФСИН и попросила сменить условное наказание на реальное.

"Сейчас много спекулируют о том, что осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности - минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни", - заявила "Интерфаксу" глава управления организации исполнения наказаний Елена Коробкова.

Она заметила, что когда Навальный лечился, "сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись".