Мэр Челябинска об уборке дорог: Лучше, чем полтора года назад

Глава Челябинска Наталья Котова считает, что дороги в городе убираются лучше, чем полтора года назад. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам мэра, в администрации считают правильным решение о разбивке контрактов на содержание дорог.

"Это позволило привлечь несколько подрядчиков. Не всегда получается, чтобы убрали снег после того, как он выпал. От 7 тыс. до 10 тыс. тонн вывозится снега за ночь. Надо, чтобы подрядчики увеличили количество техники, брали в аренду. Убираются дороги лучше, чем полтора года назад", - подчеркнула она.