28 Января 2021
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Девушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Мясников резко раскритиковал Минздрав за предписание рожать в масках

Известный врач и ведущий Александр Мясников резко раскритиковал новые рекомендации Минздрава РФ о работе роддомов с беременными и новорожденными с коронавирусом, в которых написано, что рожать нужно в маске. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
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По его мнению, "это пример бездумного административного усердия", а эти "указивки" писал либо мужчина, либо бездетная женщина, потому что роды - это сильнейший стресс для роженицы.

"Правильное дыхание - основа правильного ведения родов. Требование рожать в масках - абсурдное с точки зрения акушерства и бесполезное с точки зрения эпидемиологии. Зачем мучить роженицу, надевая на нее маску (с ее весьма сомнительной эффективностью в принципе), мне неясно", - заявил Мясников.

Он отметил также, что женщины с положительным тестом на ковид и так рожают при поддержке медиков в полном комплекте защитных средств, а новорожденные не инфицируются, так как коронавирус через плаценту и кровь не передается. Так кого защищать маской? Ведь в ковидном госпитале пациенты лежат без масок.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко тоже усомнился в адекватности рекомендаций Минздрава, хотя там и заявили, что их разрабатывали ведущие российские эксперты в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний.

Также Мясников разместил у себя критику, которой разразилась теле- и радиоведущая Анна Шафран. Она назвала это "полным безумием" и пыткой для роженицы. Тем более что большинство медиков уже или переболели ковидом, или привились.

"Мне сложно представить себе ответственного врача или акушерку, которая потребует от роженицы выполнять это идиотское, способное зародиться только в атрофировавшемся мозгу требование. Послушайте! Хватит! У всего есть границы. Люди способны стерпеть многое, но вот такой вот откровенный идиотизм в Европе уже выводит людей на улицы. Посмотрите на Нидерланды. Вы этого хотите?" - написала Шафран.

Осудил рекомендации Минздрава акушер-гинеколог Владимир Сурсяков.

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец также высказалась резко против этого и сообщила, что обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с требованием провести прокурорскую проверку и принести прокурорский протест для отмены этого акта. Граждан она призвала писать в прокуратуру, оставив шаблон письма.

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Мясников резко раскритиковал Минздрав за предписание рожать в масках

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Теги: роды, маска, минздрав



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