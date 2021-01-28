Госпитализированного с COVID-19 Ланового подключили к аппарату ИВЛ

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный в начале января с коронавирусом, переведен в реанимацию.

Лановой находится в тяжелом состоянии. Как сообщил "Пятый канал", врачи приняли решение подключить артиста к аппарату ИВЛ.

Ранее сообщалось, что вместе с Лановым коронавирусом заразилась и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Спектакли с ее участием и участием Ланового, намеченные в Театре им. Е. Б. Вахтангова, где служат артисты, было решено заменить.