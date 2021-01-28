Дотянулся! Красной армией Сталина назвали... камчатских крабов

Жители Норвегии стали сетовать на бесчинства крабов. Ракообразных обвиняют в нарушении экосистемы, так как они поедают мидий и других моллюсков, а также рвут сети рыбаков и похищают улов.

Журналист Рафаэль Рамос даже счёл, что этот урон превосходит последствия немецкой оккупации Норвегии в годы Второй мировой войны.

"Даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, "Красной армии Сталина", - приводит его слова РИА "Новости".

Акклиматизация камчатского краба в Баренцевом море действительно была задумана ещё в сталинское время, первые попытки предпринимались в 1932 и 1951 гг. Однако успехом эти работы завершились лишь 20 лет спустя. Первый краб у берегов Норвегии был пойман в 1977 г.