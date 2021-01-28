28 Января 2021
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Политика
Камчатский краб (2021) | Фото: themoscowtimes.com

Дотянулся! Красной армией Сталина назвали... камчатских крабов

Жители Норвегии стали сетовать на бесчинства крабов. Ракообразных обвиняют в нарушении экосистемы, так как они поедают мидий и других моллюсков, а также рвут сети рыбаков и похищают улов.
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Журналист Рафаэль Рамос даже счёл, что этот урон превосходит последствия немецкой оккупации Норвегии в годы Второй мировой войны.

"Даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, "Красной армии Сталина", - приводит его слова РИА "Новости".

Акклиматизация камчатского краба в Баренцевом море действительно была задумана ещё в сталинское время, первые попытки предпринимались в 1932 и 1951 гг. Однако успехом эти работы завершились лишь 20 лет спустя. Первый краб у берегов Норвегии был пойман в 1977 г.

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Дотянулся! Красной армией Сталина назвали... камчатских крабов

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Теги: Крабы, Норвегия, Сталин



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