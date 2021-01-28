В Челябинске прокуратура и СК проводят проверка по факту взрыва в подземном переходе

В Челябинске прокуратура начала проверка по факту взрыва в подземном переходе на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел в 12.20 в пешеходном переходе напротив Арбитражного суда Челябинской области в ходе ремонтных работ. В результате хлопка пострадал один человек. Мужчину с ожогами примерно 25-30% и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей госпитализировали в ожоговый центр ГКБ №6.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС рассказали, что на момент прибытия огнеборцев в бытовом помещении подземного перехода происходило горение вещей на площади 2 кв.м. Возгорание было ликвидировано. Из зоны горения сотрудники МЧС эвакуировали два газовых баллона емкостью 50л.

В результате хлопка была нарушена пластиковая входная группа в подсобное помещение, нарушений целостности несущих конструкций перехода нет.

По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении.

На место происшествия выехали прокурор города Роман Самойлов и прокурор района Евгений Тараненко. Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно- ремонтных работ.

Также по факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.