28 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
взрыв газового баллона, подземный переход, площадь Революции, (2021) | Фото: vk.com/chelmchs

В Челябинске прокуратура и СК проводят проверка по факту взрыва в подземном переходе

В Челябинске прокуратура начала проверка по факту взрыва в подземном переходе на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел в 12.20 в пешеходном переходе напротив Арбитражного суда Челябинской области в ходе ремонтных работ. В результате хлопка пострадал один человек. Мужчину с ожогами примерно 25-30% и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей госпитализировали в ожоговый центр ГКБ №6.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС рассказали, что на момент прибытия огнеборцев в бытовом помещении подземного перехода происходило горение вещей на площади 2 кв.м. Возгорание было ликвидировано. Из зоны горения сотрудники МЧС эвакуировали два газовых баллона емкостью 50л.

взрыв газового баллона, подземный переход, площадь Революции,(2021)|Фото: vk.com/chelmchs

В результате хлопка была нарушена пластиковая входная группа в подсобное помещение, нарушений целостности несущих конструкций перехода нет.

По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении.

взрыв газового баллона, подземный переход, площадь Революции,(2021)|Фото: vk.com/chelmchs

На место происшествия выехали прокурор города Роман Самойлов и прокурор района Евгений Тараненко. Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно- ремонтных работ.

Также по факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

взрыв газового баллона, подземный переход, площадь Революции,(2021)|Фото: vk.com/chelmchs

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В Челябинске прокуратура и СК проводят проверка по факту взрыва в подземном переходе

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