В британском парламенте призвали ввести санкции в отношении Абрамовича и Усманова

Британское правительство подверглось давлению со стороны депутатов парламента, требующих ввести санкции в отношении российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова в связи с критикой этих людей со стороны Алексея Навального, пишет The Telegraph.

Издание напоминает, что владельца "Челси" Абрамовича и экс-акционера "Арсенала" (а ныне его имя связывают с клубом "Эвертон") Усманова на прошлой неделе Навальный призывал покарать санкциями. "Навальный назвал их среди тех, кто должен, по его мнению, стать мишенью Запада в попытке обуздать нарушения прав человека в России, хотя бизнесмены эти всегда настаивали, что их бизнес законен", - пишет газета.

На санкциях в отношении олигархов настаивают экс-министр труда Великобритании Маргарет Ходж и отвечающая в партии либеральных демократов за международные дела Лейла Моран.

"Лучший способ показать нашу поддержку Алексею Навальному – это не слова, а дело, не расследованием, а осуждением", - заявила Ходж.

Министр иностранных дел Великобритании Венди Мортон, правда, пока очень уклончиво отвечает на вопросы о возможных санкциях: "Мы продолжаем работать и защищать права человека и гражданское общество в России. Мы рассматриваем все варианты дальнейших действий".