В Таежном загорелся двухэтажный деревянный дом

В Югре, в поселке Таежный сегодня утром загорелся двухэтажный деревянный дом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре, сообщение о пожаре в диспетчерскую поступило в 11.47.

Первое подразделение прибыло к месту вызова через семь минут, наблюдалось сильное задымление. По предварительным данным, пострадавших нет. Из дома было эвакуировано 50 человек. По решению администрации они размещены в хостеле.

От МЧС России на борьбу с огнем брошены 34 человека, восемь единиц техники.

Пожар локализован на площади 720 кв. м. Ликвидирован в в 14.39.