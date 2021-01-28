Свердловский суд арестовал главу штаба Навального в Екатеринбурге на 10 суток

Свердловский областной суд арестовал главу штаба оппозиционера Алексея Навального Алексея Гресько на 10 суток. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, защита Гресько подала апелляционную жалобу на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 24 января 2021 г.

Напомним, глава штаба Навального в уральской столице был признан виновным за совершение административного правонарушения по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ – "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении".

Судом первой инстанции Гресько было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. В Свердловском областном суде апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Сейчас сторонник Навального находится в спецприемнике.