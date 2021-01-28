Песков объяснил, почему в Кремле не ознакомились с новым расследованием Bellingcat

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ознакомился с новым расследованием Bellingcat.

Представитель Кремля пояснил, что зачастую качество подобных материалов таково, что не хочется тратить на них время.

"Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними", - цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".

Ранее расследовательское издание Bellingcat опубликовало масштабный материал о том, что сотрудники ФСБ, которых ранее обвиняли в покушении на Алексея Навального, якобы могли быть причастны к убийству политического деятеля Никиты Исаева и еще двух человек.