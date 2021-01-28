Прокуратура назвала виновных в ЧП с электричкой на Свердловской железной дороге

Транспортная прокуратура установила причину недавнего ЧП с пассажирской электричкой на Свердловской железной дороге.

Напомним, 12 января после высадки пассажиров произошел сход колесной пары последнего вагона электропоезда 756 сообщением "Кузино - Екатеринбург-Пассажирский". Это случилось уже после прибытия электрички на конечную станцию. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту случившегося была проведена проверка. Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, установлено, что причиной схода вагона стало ненадлежащее исполнение обязанностей работниками Свердловск-Пассажирской дистанции пути и эксплуатационного локомотивного депо Свердловск-Пассажирский при содержании и эксплуатации верхнего строения железнодорожного пути.

Надзорное ведомство внесло представления начальникам Свердловской дирекции тяги и дирекции инфраструктуры с требованием устранить нарушения. Сейчас они находятся на рассмотрении.